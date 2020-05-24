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Дощі в трьох регіонах і до +18: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 10:00
Дощі в трьох регіонах і до +18: погода в Україні на сьогодні
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)

Сьогодні на заході, півдні і в центрі країни очікуються дощі

Погода в Україні у неділю, 24 травня, буде дощовою і місцями вітряною, очікується до +18 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні на північному сході, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі. В інших регіонах буде мінлива хмарність та вітер, також можливі опади.

У західних областях вдень буде від +12 до +18 тепла. Тепліше буде в Закарпатській області. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +5 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +13 до +17 градусів тепла. Вночі буде від +3 до +7 градусів.

На південному сході України стовпчики термометрів покажуть від +15 до +18 тепла, а вночі від +4 до +9 градусів.

Дощі в трьох регіонах і до +18: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 24 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень температура повітря прогріється до +13+16, а вночі буде від +3 до +7 градусів.

Дощі в трьох регіонах і до +18: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 24 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні зміниться вже наступного тижня, коли в країну нарешті прийде потепління. Дощі 23 травня очікуються в центральних і місцями в північних областях, а також у південній частині країни та в Харківській області.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про заморозки в Україні. Очікується, що в деяких областях місцями й в повітрі заморозки будуть представляти показники температури від 0 до +3 градусів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрУкргидометцентр
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