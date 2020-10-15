Дожди в трех областях и до +24 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в четверг, 15 октября, будет солнечной в большинстве регионов. Столбики термометров покажут до +24 градусов тепла на юге.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Отметим, дожди ожидаются лишь во Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Так, на юго-востоке температура воздуха прогреется до +17 +24 тепла. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов.

В центральных и северных областях ожидается от +15 до +20 тепла днем, а ночью будет от +5 +9 градусов.

На западе страны будет от +12 до +17 тепла днем. Ночью температура опустится от +5 до +8 градусов.

Фото: погода в Украине на 15 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве столбики термометров покажут от +16 до +18 тепла с переменной облачностью. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов. В области будет похожая погодная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области на 15 октября (meteo.gov.ua)

Отметим, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Также сообщалось, что Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.