Дожди и тепло до +28: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 сентября, дожди будут наблюдаться в центральных, южных и восточных областях. Температура воздуха в стране будет в пределах +22 +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На всей остальной территории будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +22 до +26, а ночью от +9 до +13.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +23 +28, а ночью столбики термометров опустятся до +11 +17.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, а ночью она опустится до +14 +20.

Фото: погода в Украине на 5 сентября (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет тепло и сухо. Температура воздуха днем составит от +22 до +25, ночью от +12 до +15.

Фото: погода в Киеве и области на 5 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, но на следующей неделе температура вновь может превысить 30 градусов.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.