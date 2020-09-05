Дощі та тепло до +28: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 вересня, дощі спостерігатимуться у центральних, південних та східних областях. Температура повітря в країні буде в межах +22 +28 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні йтимуть у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій іншій території спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +22 до +26, а вночі від +9 до +13.

У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +23 +28, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +17.

У південних та східних областях температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів, а вночі вона опуститься до +14 +20.

Фото: погода в Україні на 5 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та в області сьогодні буде тепло та сухо. Температура повітря вдень становитиме від +22 до +25, а вночі від +12 до +15.

Фото: погода в Києві та області на 5 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується похолодання, але на наступному тижні температура знову може перевищити 30 градусів.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.