Дожди и тепло до +22: прогноз погоды на сегодня

В западных, северных и восточных областях Украины ожидаются дожди
Погода в Украине 2 июня улучшится, дожди отойдут в некоторых областях. Температура воздуха в стране будет колебаться от +11 до +22 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в западных, северных и восточных областях ожидаются дожди. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.
В западных областях днем будет от +10 до 14 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +4 +7 градусов.
В центральных и северных областях температура ожидается от +11 до +18 градусов тепла. Ночью будет в пределах от +4 до +8 градусов.
На юго-востоке Украины будет наблюдаться погода от +17 до + 22 градусов тепла, а ночью от +7 до +11 градусов.
В Киеве сегодня снова будут лить дожди. Температура воздуха днем составит +11+15, а ночью +4+8 градусов.
Фото: погода в Киевской области на 2 июня (meteo.gov.ua)
Напомним, что вчера в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, а порывы ветра составляли от 15-18 м/с.
Кроме того, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.
Автор: Андрей Козловский