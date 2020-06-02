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Дощі та тепло до +22: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 08:00
Дощі та тепло до +22: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

У західних, північних та східних областях України очікуються дощі

Погода в Україні 2 червня покращиться, дощі відійдуть у деяких областях. Температура повітря в країні коливатиметься від +11 до +22 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у західних, північних та східних областях очікуються дощі. У всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях вдень буде від +10 до 14 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4 +7 градусів.

У центральних та північних областях температура очікується від +11 до +18 градусів тепла. Вночі буде в межах від +4 до +8 градусів.

На південному сході України буде спостерігатися погода від +17 до + 22 градусів тепла, а вночі від +7 до +11 градусів.

Дощі та тепло до +22: прогноз погоди на сьогодніФото: погода в Україні на 2 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні знову будуть лити дощі. Температура повітря вдень становитиме +11+15, а вночі +4+8 градусів.

Дощі та тепло до +22: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 2 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора у Києві було оголошено штормове попередження, а пориви вітру сягали від 15-18 м/с.

Крім того, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрдождиУкргидометцентр
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