Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 20 марта остается теплой, в западных областях дождь, но высокая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе, в частности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сегодня дождь. Там температура воздуха днем составит +10+15, а ночью +4+6. На севере страны сухо, днем +10+12, а ночью +3+5. В восточных областях переменная облачность, без осадков, днем +12+15, а ночью +3+5.

В центре страны без осадков, днем +10+15, а ночью +5+7. На юге страны сухо, днем +14+16, а ночью +1+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо, днем +10+12, а ночью +5+7.

Напомним, погода в Украине сильно испортится в течение ближайшей недели. Синоптики прогнозируют дожди со снегом, резкий спад температуры и морозы. По прогнозам, погода кардинально изменится уже в субботу, 21 марта. Синоптики прогнозируют дожди со снегом и резкое похолодание.