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Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 08:00
Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

У Закарпатській області сьогодні значні дощі

Погода в Україні 11 березня, погіршиться, дощі, але на вулиці тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні дощі, зокрема у Закарпатській області. Температура повітря вдень складе +9+12, а вночі 0+6. У північних та східних областях теж дощі, вдень +10+12, а вночі +4+6.

Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Центр країни також накриє дощ, але тепло, вдень +9+11, а вночі +4+6. На півдні країни сухо, мінлива хмарність, вдень +11+16, а вночі +4+6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі. Вдень +9+11, а вночі +3+5.

Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що 11 березня погода зіпсується, в західних областях оголошено штормове попередження.

Також синоптики прогнозують похолодання та опади. Вже в середу, 11 березня, прийде атмосферний фронт, який принесе дощ по всій Україні, крім південних областей. Вітер очікується західного напрямку, поривчастий.

Додамо, в ніч на неділю, 8 березня, в Києві був встановлений черговий температурний рекорд.

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