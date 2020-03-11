Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

У Закарпатській області сьогодні значні дощі

Погода в Україні 11 березня, погіршиться, дощі, але на вулиці тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні дощі, зокрема у Закарпатській області. Температура повітря вдень складе +9+12, а вночі 0+6. У північних та східних областях теж дощі, вдень +10+12, а вночі +4+6.

Центр країни також накриє дощ, але тепло, вдень +9+11, а вночі +4+6. На півдні країни сухо, мінлива хмарність, вдень +11+16, а вночі +4+6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі. Вдень +9+11, а вночі +3+5.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що 11 березня погода зіпсується, в західних областях оголошено штормове попередження.

Також синоптики прогнозують похолодання та опади. Вже в середу, 11 березня, прийде атмосферний фронт, який принесе дощ по всій Україні, крім південних областей. Вітер очікується західного напрямку, поривчастий.

Додамо, в ніч на неділю, 8 березня, в Києві був встановлений черговий температурний рекорд.