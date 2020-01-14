Дожди со снегом и тепло до +5: прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине такая же, как и вчера, только на севере страны дожди со снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На севере страны сегодня дожди со снегом. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -1+1. В западных областях переменная облачность, днем +4+6, а ночью -1+2.

В центре Украины переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+2. На востоке страны +2+4, а ночью -1+1.

Также на юге страны без осадков, днем +3+5, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +3+5, а ночью 0+2.

Напомним, вчера погода была теплая, температура воздуха достигла +6, снега не было.

Также синоптики рассказывали, что в первый рабочий день недели в Украине будет без осадков.