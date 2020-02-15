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Дощі зі снігом та потепління до +8: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 10:00
Дощі зі снігом та потепління до +8: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях, крім Закарпатської та Вінницької областей, сніг з дощем

Погода в Україні 15 лютого лишається прохолодною, сніг з дощем та "плюсова" температура. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, крім Закарпатської та Вінницької областей, сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі -1+2. У центрі країни теж сніг з дощем, вдень +3+5, а вночі -1+1. Втім, у Полтавській та Кіровоградській областях буде мінлива хмарність і без опадів.

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На півночі країни йтиме сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі 0-2, а на сході країни без опадів, вдень -1+4, а вночі -3-6. У південних областях тепло, вдень +6+8, а вночі -1+3.

Прогноз у Києві

Синоптики прогнозують, що у Києві у суботу буде сніг з дощем. Вдень +3+5, а вночі -1+1.

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Нагадаємо, гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат у Карпатах знайшли п'ятьох туристів, що заблукали.

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