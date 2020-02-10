ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 08:00
Дощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні очікується сніжної (РБК-Україна)

Погода в Україні 10 лютого буде дощовою і холодною

Погода в Україні сьогодні, 10 лютого, буде дощовою, місцями випаде сніг, температура повітря вдень підніметься до + 8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься +8, вночі складе від -1 до -6. У центральних регіонах холодніше: до +5, вдень до -15 вночі. Вітер південний, 7-12 м/с.

На півночі невеликий сніг з дощем очікується вночі, вдень без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +6, вночі від -3 до -9. На сході мінлива хмарність, без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -11 до -16.

На півдні теж без опадів, вдень від -3 до +7, вночі від -3 до -17. Найхолодніше буде в Запорізькій області. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -7 до -9.

Дощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодніДощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні вдень невеликі опади у вигляді снігу з дощем, вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +5, вночі від -3 до -5.

Дощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодніДощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 лютого вітер буде дуже сильним, швидкість буде досягати 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При цьому в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин.

Різке похолодання та морози до -16: синоптики попередили про погіршення погоди
Новини України Гідрометцентрснегморозы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся