Дожди, снег и до +11: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды в областях

На западе завтра ожидаются дожди, а на Закарпатье значительные дожди, и мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью от -1 до + 5.

В центральных областях, кроме Киевской, Житомирской и Днепропетровской областей, также ожидаются дожди, местами со снегом. Днем термометры покажут от +2 до +8 градусов, ночью от 0 до +5.

На востоке также прогнозируют дожди со снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7, ночью от +1 до + 4 градусов.

В южных областях завтра сухо и тепло. Столбики термометров днем будут колебаться +8 до +11, а ночью покажут от +3 до + 6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидают. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +5, а ночью от +1 до +3 градусов тепла.