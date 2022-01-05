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Дощі, сніг та до +11: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 6 січня, погода в Україні буде різною. У східних, центральних та західних областях очікуються дощі та сніг, тоді як на півночі та півдні буде сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На заході завтра очікуються дощі, а на Закарпатті значні дощі, та мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі від -1 до +5.

У центральних областях, окрім Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, також очікуються дощі, місцями зі снігом. Вдень термометри покажуть від +2 до +8 градусів, вночі від 0 до +5.

На сході також прогнозують дощі зі снігом. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +7, вночі від +1 до +4 градусів.

У південних областях завтра сухо та тепло. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться віл +8 до +11, а вночі покажуть від +3 до +6 градусів.

Прогноз погоди в Києві

У Києві завтра опадів не очікують. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +5, а вночі від +1 до +3 градусів тепла.

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Погода в УкраїніГідрометцентр