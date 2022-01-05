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Дожди, снег и до +11: прогноз погоды на завтра

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Украина, Среда 05 января 2022 20:00
Дожди, снег и до +11: прогноз погоды на завтра Фото: прогноз погоды в Украине на 6 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 6 января, погода в Украине будет разной. В восточных, центральных и западных областях ожидаются дожди и снег, тогда как на севере и юге будет сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

На западе завтра ожидаются дожди, а на Закарпатье значительные дожди, и мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью от -1 до + 5.

В центральных областях, кроме Киевской, Житомирской и Днепропетровской областей, также ожидаются дожди, местами со снегом. Днем термометры покажут от +2 до +8 градусов, ночью от 0 до +5.

На востоке также прогнозируют дожди со снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7, ночью от +1 до + 4 градусов.

В южных областях завтра сухо и тепло. Столбики термометров днем будут колебаться +8 до +11, а ночью покажут от +3 до + 6 градусов.

Дожди, снег и до +11: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидают. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +5, а ночью от +1 до +3 градусов тепла.

Дожди, снег и до +11: прогноз погоды на завтра

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Погода в Украине Гидрометцентр
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