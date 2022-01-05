ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі, сніг та до +11: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Середа 05 січня 2022 20:00
Дощі, сніг та до +11: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди в Україні на 6 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 6 січня, погода в Україні буде різною. У східних, центральних та західних областях очікуються дощі та сніг, тоді як на півночі та півдні буде сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На заході завтра очікуються дощі, а на Закарпатті значні дощі, та мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі від -1 до +5.

У центральних областях, окрім Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, також очікуються дощі, місцями зі снігом. Вдень термометри покажуть від +2 до +8 градусів, вночі від 0 до +5.

На сході також прогнозують дощі зі снігом. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +7, вночі від +1 до +4 градусів.

У південних областях завтра сухо та тепло. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться віл +8 до +11, а вночі покажуть від +3 до +6 градусів.

Дощі, сніг та до +11: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди в Києві

У Києві завтра опадів не очікують. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +5, а вночі від +1 до +3 градусів тепла.

Дощі, сніг та до +11: прогноз погоди на завтра

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога