Дожди и более сильное похолодание в Украине: прогноз погоды до конца недели

Прогноз на четверг

26 августа в Украине будут дожди в северных, центральных и южных областях. Во всех регионах будет сухо. Температура воздуха составит +19+24 днем в западной части, ночью будет +9+13. В западной части Украины днем будет +24+29, а ночью +13+15.

Прогноз на пятницу

27 августа ожидаются дожди во всех областях Украины. Сухо будет только в Крыму. В западной части страны днем будет +19+24, а ночью +10+13. В восточной - днем будет +21+27, а ночью +13+16.

Прогноз на субботу

28 августа дожди покинут почти все области. Грозы будут в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской областях. Днем в западной части будет +17+23, а ночью +6+11. В восточной части будет +23+30, а ночью +12+16.

Прогноз на воскресенье

29 августа прогнозируют дожди в западных областях. Температура воздуха в восточной части Украины составит +26+31, а ночью +13+16. В западной части днем будет +17+27, а ночью +9+13.