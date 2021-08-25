Дощі та ще сильніше похолодання в Україні: прогноз погоди до кінця тижня

Прогноз на четвер

26 серпня в Україні будуть дощі в північних, центральних та південних областях. В усіх регіонах буде сухо. Температура повітря складе +19+24 вдень у західній частині, вночі буде +9+13. У західній частині України вдень буде +24+29, а вночі +13+15.

Прогноз на п'ятницю

27 серпня очікуються дощі у всіх областях України. Сухо буде тільки в Криму. У західній частині країни вдень буде +19+24, а вночі +10+13. У східній - вдень буде +21+27, а вночі +13+16.

Прогноз на суботу

28 серпня дощі покинуть майже всі області. Грози будуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській областях. Вдень у західній частині буде +17+23, а вночі +6+11. У східній частині буде +23+30, а вночі +12+16.

Прогноз на неділю

29 серпня прогнозують дощі у західних областях. Температура повітря у східній частині України складе +26+31, а вночі +13+16. У західній частині вдень буде +17+27, а вночі +9+13.