Дощі в шести областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україна на сьогодні передають дощі у шести областях, а також в окупованому Криму. Температура повітря закріпиться на рівні +24+30.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні передають дощі в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпровській, Херсонській областях, а також в Криму.
На заході вдень температура повітря складе +23+27, а вночі +14+16.
На сході країни вдень буде +27+30, а вночі +18+20.
На півночі очікується вдень +25+28, а вночі +14+18.
На півдні вдень буде +28+30, а вночі +18+20.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +15+17.