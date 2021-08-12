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Дощі в шести областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 08:00
Дощі в шести областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україна на сьогодні передають дощі у шести областях, а також в окупованому Криму. Температура повітря закріпиться на рівні +24+30.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні передають дощі в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпровській, Херсонській областях, а також в Криму.

На заході вдень температура повітря складе +23+27, а вночі +14+16.

На сході країни вдень буде +27+30, а вночі +18+20.

На півночі очікується вдень +25+28, а вночі +14+18.

На півдні вдень буде +28+30, а вночі +18+20.

Дощі в шести областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +15+17.

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