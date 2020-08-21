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Дощі у семи областях та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 08:00
Дощі у семи областях та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Найспекотніше буде на півдні країни

Сьогодні, 21 серпня, погода переважно на всій території України буде сухою та спекотною, однак у семи регіонах очікуються дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +34.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, грозові дощі сьогодні йтимуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +25 +28 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +25 до +34, а вночі вона опуститься до +14 +19 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +26 до +34, а вночі від +16 до +21.

Дощі у семи областях та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 21 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень очікується від +25 до +29, а вночі від +14 +19 тепла.

Дощі у семи областях та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 21 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 21 серпня в Україні синоптики прогнозують грози.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусів.

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