Дожди сегодня обойдут четыре области: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в большинстве областей. Дождливая погода обойдет только Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области.

На западе днем будет +27+30, а ночью +15+19.

На севере страны днем будет +29+31, а ночью +16+19.

В восточных областях прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.

На юге будет днем +30+35, а ночью +19+22.

В центре будет днем +29+31, а ночью +17+20.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +18+20.