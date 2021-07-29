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Дощі сьогодні оминуть чотири області: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей України. Тільки південь оминуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у більшості областей. Дощова погода омине тільки Миколаївську, Запорізьку, Одеську та Херсонську області.

На заході вдень буде +27+30, а вночі +15+19.

На півночі країни вдень буде +29+31, а вночі +16+19.

У східних областях прогнозують вдень +30+32, а вночі +17+19.

На півдні буде вдень +30+35, а вночі +19+22.

У центрі буде вдень +29+31, а вночі +17+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +18+20.

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