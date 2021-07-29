Дощі сьогодні оминуть чотири області: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей України. Тільки південь оминуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні дощі будуть у більшості областей. Дощова погода омине тільки Миколаївську, Запорізьку, Одеську та Херсонську області.
На заході вдень буде +27+30, а вночі +15+19.
На півночі країни вдень буде +29+31, а вночі +16+19.
У східних областях прогнозують вдень +30+32, а вночі +17+19.
На півдні буде вдень +30+35, а вночі +19+22.
У центрі буде вдень +29+31, а вночі +17+20.
У Києві сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +18+20.