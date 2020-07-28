Дожди в пяти регионах и жара до +33: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 28 июля, погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой и жаркой, однако в пяти регионах ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +33.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +29 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18.

В центральных и северных областях температура днем составит от +27 до +33, а ночью она опустится до +16 +20 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +27 до +33, а ночью от +15 до +21.

Фото: погода в Украине на 28 июля (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +32 градусов тепла, а ночью от +15 до +20.

Фото: погода в Киеве и области на 28 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Добавим, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.