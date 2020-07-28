Дощі у п'ятьох регіонах та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 28 липня, погода переважно на всій території України буде сухою та спекотною, однак у п'ятьох регіонах очікуються грозові дощі. Температура повітря коливатиметься від +25 до +33.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +25 +29 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +27 до +33, а вночі вона опуститься до +16 +20 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +27 до +33, а вночі від +15 до +21.

Фото: погода в Україні на 28 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +32 градусів тепла, а вночі від +15 до +20.

Фото: погода в Києві та області на 28 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.