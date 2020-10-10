Дожди в пяти областях и до +20: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня будут идти дожди в пяти областях. Температура воздуха днем составит +14+22.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет тепло. Однако, передают дожди в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Температура воздуха днем составит +14+20, а ночью +8+12.

На севере страны днем будет +17+20, а ночью +8+11. В восточных и центральных областях переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +9+12.

На юге страны днем будет +20+22, а ночью +12+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без дождей. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +11+13.

Напомним, ночь на пятницу, 9 октября, в Киеве, как две предыдущие, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

По прогнозу Укргидрометцентра, после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.