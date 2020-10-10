ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дожди в пяти областях и до +20: прогноз погоды на сегодня

Киев, Суббота 10 октября 2020 10:07
Дожди в пяти областях и до +20: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня будут идти дожди в пяти областях. Температура воздуха днем составит +14+22.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет тепло. Однако, передают дожди в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Температура воздуха днем составит +14+20, а ночью +8+12.

На севере страны днем будет +17+20, а ночью +8+11. В восточных и центральных областях переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +9+12.

Дожди в пяти областях и до +20: прогноз погоды на сегодня

На юге страны днем будет +20+22, а ночью +12+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без дождей. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +11+13.

Дожди в пяти областях и до +20: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ночь на пятницу, 9 октября, в Киеве, как две предыдущие, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

По прогнозу Укргидрометцентра, после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество дождиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь