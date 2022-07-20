Дожди понемногу отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 20 июля дожди отойдут от западных регионов. Пры этом в северо-восточных все еще будут осадки, местами с грозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в северных и северо-восточных областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13 +15 градусов, а днем +24 +26.
Ранее мы писали, что в начале июля в Киеве был обновлен столетний температурный рекорд.
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