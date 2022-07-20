Дощі потроху відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 20 липня дощі відійдуть від західних регіонів. Натомість в північно-східних все ще будуть опади, місцями з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У столиці сьогодні вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, а вдень +24 +26.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у північних та північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що на початку липня у Києві було оновлено столітній температурний рекорд.

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