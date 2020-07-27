Дожди в половине областей и до +32: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 27 июля, будет дождливой в 12 областях и Крыму. В остальной части страны будет сухо, но местами облачно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в центральных и северных областях температура воздуха ожидается от +29 до +31 тепла, а ночью опустится до +15 +18 градусов.

На западе ожидаются дожди с грозами в дневное и ночное время, будет от +23 до +27 тепла, а ночью от +14 до +17 градусов.

В юго-восточных областях будет теплее. Днем ожидается от +28 до +32 тепла, а ночью от +16 до +22 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 27 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области будет тепло и солнечно, может быть умеренная облачность. Днем термометры покажут от +29 до +32 тепла, а ночью будет в пределах +17 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 27 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Также РБК-Украина писало, что почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.