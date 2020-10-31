Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 31 октября, Украину накроют дожди, а также во всех регионах существенно похолодает. Температура воздуха в областях будет колебаться от +6 до +14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут наблюдаться на всей территории Украины. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в восточных и южных регионах.

В западных областях температура воздуха ожидается от +6 до +12, а ночью от +3 до +8.

В центральных и северных областях температура днем составит от +8 до +12, а ночью она опустится до +5 +9 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +14. Ночью столбики термометров опустятся до +7 +11 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и столице сегодня ожидаются дожди. Температура днем будет в пределах +8 +11, а ночью она опустится до +5 +8 тепла.

Напомним, на всей территории Украины ожидается похолодание, а на выходные дожди накроют области.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.