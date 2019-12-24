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Дожди и "плюсовая" температура: прогноз на сегодня

Новости » Политика     24.12.2019 - 08:00
Дожди и "плюсовая" температура: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня сильные дожди

Погода в Украине 24 декабря ухудшится из-за дождей, но удерживается "плюсовая" температура. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сильные дожди, днем +6+10, а ночью +3+7. Меньшие дожди в центральных и северных областях. На севере днем +8+10, а ночью +6+8, а в центре днем - +8+11, а ночью - +6+8.

Дожди и &quot;плюсовая&quot; температура: прогноз на сегодня

В восточных областях-переменная облачность, но без дождей. Днем +6+8, а ночью +4+7. В южных областях небольшой дождь, днем +11+13, а ночью +9+11.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице дожди. Днем +9+11, а ночью +5+7.

Дожди и &quot;плюсовая&quot; температура: прогноз на сегодня

Напомним, синоптики предупреждали, что уже в четверг интенсивность дождей уменьшится, на западе ожидается мокрый снег. Температура воздуха существенного снизится в западных областях, там прогнозируют от +1 до +4.

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