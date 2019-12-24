Дощі та "плюсова" температура: прогноз на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні сильні дощі

Погода в Україні 24 грудня погіршиться через дощі, але утримується "плюсова" температура. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сильні дощі, вдень +6+10, а вночі +3+7. Менші дощі у центральних та північних областях. На півночі вдень +8+10, а вночі +6+8, а центрі вдень - +8+11, а вночі - +6+8.

У східних областях мінлива хмарність, але без дощів. Вдень +6+8, а вночі +4+7. У південних областях невеликий дощ, вдень +11+13, а вночі +9+11.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці дощі. Вдень +9+11, а вночі +5+7.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що уже в четвер інтенсивність дощів зменшиться, на заході очікується мокрий сніг. Температура повітря суттє знизиться у західних областях, там прогнозують від +1 до +4.