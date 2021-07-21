ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди не отступают: в Украине ожидаются грозы и сильный ветер

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 16:10
Дожди не отступают: в Украине ожидаются грозы и сильный ветер Фото: в Украине ожидаются дожди, грозы и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 22 июля, атмосферные фронты сместятся на юго-восток Украины. При этом на северо-западную часть страны распространится влияние антициклона с запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра в южной части, восточных и центральных областях ожидаются дожди и грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории будет без осадков.

Только ночью в северных областях, а днем в Карпатском регионе местами прогнозируются кратковременные дожди.

Ветер северный 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до +12 +17 градусов. При этом днем потеплеет до +20 +25. На юге и востоке страны ночью ожидается +16 +21, а днем +23 +28.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта