Дожди не отступают: в Украине ожидаются грозы и сильный ветер

В четверг, 22 июля, атмосферные фронты сместятся на юго-восток Украины. При этом на северо-западную часть страны распространится влияние антициклона с запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, завтра в южной части, восточных и центральных областях ожидаются дожди и грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории будет без осадков.

Только ночью в северных областях, а днем в Карпатском регионе местами прогнозируются кратковременные дожди.

Ветер северный 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до +12 +17 градусов. При этом днем потеплеет до +20 +25. На юге и востоке страны ночью ожидается +16 +21, а днем +23 +28.