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Дощі не відступають: в Україні очікуються грози і сильний вітер

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Середа 21 липня 2021 16:10
Дощі не відступають: в Україні очікуються грози і сильний вітер Фото: в Україні очікуються дощі, грози і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 22 липня, атмосферні фронти змістяться на південний схід України. При цьому на північно-західну частину країни пошириться вплив антициклону із заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, завтра в південній частині, східних і центральних областях очікуються дощі і грози, вночі місцями значні дощі. На решті території буде без опадів.

Тільки вночі в північних областях, а вдень в Карпатському регіоні місцями прогнозуються короткочасні дощі.

Вітер північний 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі опуститься до + 12 + 17 градусів. При цьому вдень потеплішає до + 20 + 25. На півдні та сході країни вночі очікується +16 +21, а вдень +23 +28.

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