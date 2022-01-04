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Дожди не отступают, местами - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 января в Украине почти во всех регионах страны пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Температура воздуха в среднем днем составит +2 +4 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, местами ожидается дождь днем в западных областях и умеренные дожди в Карпатах. На северо-востоке страны - с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 25-28 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях днем +3 +6 градусов, ночью от -4 до +4;
  • на западе страны +4 +8 днем, а ночью +1 +4 градуса;
  • в восточных областях днем +3 +5 градусов, а ночью от -2 до +3;
  • на юге страны +6 +8 градусов днем, ночью +2 +5;
  • в центральных областях днем + 4 +7 градуса, ночью +2 + 4.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометра днем покажут +5 +7, ночью +2 +4 градуса.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр