Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 4 січня в Україні майже в усіх регіонах країни пройдуть дощі, подекуди - з мокрим снігом. Температура повітря в середньому вдень становитиме +2 +4 градуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, місцями очікується дощ вдень у західних областях та помірні дощі в Карпатах. На північному сході країни - з мокрим снігом. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 25-28 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +5 +7, вночі +2 +4 градуси.