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Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 січня в Україні майже в усіх регіонах країни пройдуть дощі, подекуди - з мокрим снігом. Температура повітря в середньому вдень становитиме +2 +4 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, місцями очікується дощ вдень у західних областях та помірні дощі в Карпатах. На північному сході країни - з мокрим снігом. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 25-28 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вдень +3 +6 градусів, вночі від -4 до +4;
  • на заході країни +4 +8 вдень, а вночі +1 +4 градуси;
  • у східних областях вдень +3 +5 градусів, а вночі від -2 до +3;
  • на півдні країни +6 +8 градусів вдень, вночі +2 +5;
  • у центральних областях вдень +4 +7 градуси, вночі +2 +4.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +5 +7, вночі +2 +4 градуси.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр