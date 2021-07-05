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Когда дожди отойдут из Украины: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Дожди отойдут из Украины с 8 июля. Тогда почти во всех областях будет сухо, а температура воздуха будет достигать +30.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Дожди отойдут с 7 июля, но только в центральных областях.

Окончательно грозовые дожди отойдут из Украины 8 июля. Тогда сухо будет почти во всех регионах, кроме Львовской и Ивано-Франковской областей.

9 июля уже будет сухо во всех областях.

Напомним, во всех областях Украины сегодня будут идти дожди. Днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что погода в Украине снова будет жаркой с 30-градусными и выше значениями, а дожди закончатся.

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