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Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Дощі відійдуть з України з 8 липня. Тоді майже у всіх областях буде сухо, а температура повітря досягатиме +30.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Дощі відійдуть з 7 липня, але тільки у центральних областях.

Остаточно грозові дощі відійдуть з України 8 липня. Тоді сухо буде майже у всіх регіонах, крім Львівської та Івано-Франківської областей.

9 липня вже буде сухо у всіх областях.

Нагадаємо, у всіх областях України сьогодні будуть йти дощі. Вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову буде спекотною з 30-градусними і вище значеннями, а дощі закінчаться.

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