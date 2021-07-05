Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату

Дощі відійдуть з 7 липня, але тільки у центральних областях.

Остаточно грозові дощі відійдуть з України 8 липня. Тоді сухо буде майже у всіх регіонах, крім Львівської та Івано-Франківської областей.

9 липня вже буде сухо у всіх областях.