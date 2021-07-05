Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату

Дощі відійдуть з України з 8 липня. Тоді майже у всіх областях буде сухо, а температура повітря досягатиме +30.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Дощі відійдуть з 7 липня, але тільки у центральних областях.
Остаточно грозові дощі відійдуть з України 8 липня. Тоді сухо буде майже у всіх регіонах, крім Львівської та Івано-Франківської областей.
9 липня вже буде сухо у всіх областях.
Нагадаємо, у всіх областях України сьогодні будуть йти дощі. Вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову буде спекотною з 30-градусними і вище значеннями, а дощі закінчаться.