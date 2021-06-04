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Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

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Пятница 04 июня 2021 08:00
Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине улучшится погода перед выходными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Погода в Украине в пятницу 4 июня начнет улучшаться. Дожди отойдут почти на всей территории страны, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Погода по Украине

Сегодня дожди прогнозируют в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской области и в Крыму. Температура воздуха там повысится до +17-18 градусов днем. Ночью прогнозируют +10-12 градусов.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура ночью +7-12 градусов, днем +17-22 градуса. На высокогорье Карпат ночью + 3-8 градусов, днем + 8-13 градусов.

Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице в пятницу осадков не прогнозируют, в течение дня будет облачно с прояснениями.

Температура днем повысится до + 21 градуса. Ночью столбики термометра минимально опустятся до +10.

Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в четверг в Украине пришло похолодание. В Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах объявлено предупреждение о ливне.

Ранее сообщалось, что жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление.

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