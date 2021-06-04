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Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні

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П'ятниця 04 червня 2021 08:00
Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні покращиться погода перед вихідними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Погода в Україні у п'ятницю 4 червня почне покращуватися. Дощі відійдуть майже на всій території країни, температура повітря поступово підвищуватиметься.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода по Україні

Сьогодні дощі прогнозують в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській області та в Криму. Температура повітря там підвищиться до +17-18 градусів вдень. Вночі прогнозують +10-12 градусів.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +7-12 градусів, вдень +17-22 градуси. На високогір'ї Карпат вночі +3-8 градусів, вдень +8-13 градусів.

Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці у п'ятницю опадів не прогнозують, протягом дня буде хмарно з проясненнями.

Температура вдень підвищиться до +21 градуса. Вночі стовбчики термометра мінімально опустяться до +10.

Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, у четвер в Україну прийшло похолодання. В Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах оголошено попередження про зливу.

Раніше повідомлялось, що спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління.

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