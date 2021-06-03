Дожди отошли на восток Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сухо и переменная облачность. Температура воздуха днем составит +16+20, а ночью +7+11. На юге страны днем будет +14+19, а ночью +10+13, но будут дожди.

В центральных и южных регионах днем будет +13+19, а ночью +9+12. На востоке страны сегодня дождь и гроза, температура воздуха днем составит +15+18, а ночью +10+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температуры воздуха днем составит +18+20, а ночью +10+12.