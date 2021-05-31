Дожди отходят: прогноз погоды на сегодня
Сегодня погода в Украине улучшилась, дожди отошли от центральных и восточных областей. Температура воздуха днем составит +13+24.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди будут только в западных и южных областях. На западе днем ожидается +13+18, а ночью +8+10. В северных регионах сегодня днем будет +15+17, а ночью +7+10.
На юге страны днем будет +20+24. В центральных областях температура воздуха днем составит +15+19, а ночью +8+11. Температура воздуха в восточных регионах днем ожидается +19+24, а ночью +10+14.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +8+10.
Напомним, вчера Карпаты засыпало снегом, в других регионах Украины были дожди.
Кроме того, спасатели предупреждали, что из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.