ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди отходят: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 мая 2021 08:00
Дожди отходят: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине улучшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня погода в Украине улучшилась, дожди отошли от центральных и восточных областей. Температура воздуха днем составит +13+24.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут только в западных и южных областях. На западе днем ожидается +13+18, а ночью +8+10. В северных регионах сегодня днем будет +15+17, а ночью +7+10.

На юге страны днем будет +20+24. В центральных областях температура воздуха днем составит +15+19, а ночью +8+11. Температура воздуха в восточных регионах днем ожидается +19+24, а ночью +10+14.

Дожди отходят: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +8+10.

Напомним, вчера Карпаты засыпало снегом, в других регионах Украины были дожди.

Кроме того, спасатели предупреждали, что из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество потепление Погода
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы