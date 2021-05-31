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Дощі відходять: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 08:00
Дощі відходять: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні покращилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні погода в Україні покращилась, дощі відійшли від центральних та східних областей. Температура повітря вдень складе +13+24.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть тільки в західних та південних областях. На заході вдень очікується +13+18, а вночі +8+10. У північних регіонах сьогодні вдень буде +15+17, а вночі +7+10.

На півдні країни вдень буде +20+24. У центральних областях температура повітря вдень складе +15+19, а вночі +8+11. Температура повітря у східних регіонах вдень очікується +19+24, а вночі +10+14.

Дощі відходять: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +8+10.

Нагадаємо, вчора Карпати засипало снігом, в інших регіонах України були дощі.

Крім того, рятувальники попереджали, що через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

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