Дожди и ослабление жары: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине в субботу ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, а также ослабление жары.
Погода во всех областях
В субботу будут дожди везде. Не останется ни одного региона, где будет сухо.
На западе днем ожидается +21+27, а ночью +12+17.
На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.
В центре страны ожидается днем +25+29, а ночью +15+19.
На юге страны передают днем +26+28, а ночью +16+19.
Прогноз в Киеве
Сегодня дожди ожидаются в Киеве. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +18 +20.