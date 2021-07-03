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Дожди и ослабление жары: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 03 июля 2021 10:00
Дожди и ослабление жары: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине в субботу ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, а также ослабление жары.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода во всех областях

В субботу будут дожди везде. Не останется ни одного региона, где будет сухо.

На западе днем ожидается +21+27, а ночью +12+17.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

В центре страны ожидается днем +25+29, а ночью +15+19.

На юге страны передают днем +26+28, а ночью +16+19.

Дожди и ослабление жары: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня дожди ожидаются в Киеве. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +18 +20.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.

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