Дожди и ослабление жары: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в субботу ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, а также ослабление жары.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра .

Погода во всех областях

В субботу будут дожди везде. Не останется ни одного региона, где будет сухо.

На западе днем ожидается +21+27, а ночью +12+17.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

В центре страны ожидается днем +25+29, а ночью +15+19.

На юге страны передают днем +26+28, а ночью +16+19.

Прогноз в Киеве

Сегодня дожди ожидаются в Киеве. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +18 +20.