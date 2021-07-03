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Дощі і послаблення спеки: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 03 липня 2021 10:00
Дощі і послаблення спеки: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні у суботу погіршиться. Синоптики прогнозують дощі у всіх областях України, а також послаблення спеки.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Погода у всіх областях

У суботу будуть дощі скрізь. Не лишиться ні одного регіону, де буде сухо.

На заході вдень очікується +21+27, а вночі +12+17.

На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.

У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.

На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.

Дощі і послаблення спеки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні дощі очікуються у Києві. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +18+20.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.

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