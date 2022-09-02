Дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 2 сентября, на западе Украины пройдут дожди. В некоторых областях будет прохладно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 2 сентября дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы.

На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +6 +9, днем +18 +22 градуса;

на западе ночью +6 +10 градусов, а днем +17 +21;

в восточных областях ночью +10 +14, днем +21 +25 градусов;

на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +25 +27;

в центральных областях ночью +9 +11, днем +22 +25 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо, однако ожидается прохладная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +20 +22 градуса.