Дожди накроют запад и центр Украины, но на востоке будет сухо

Сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Сегодня дожди будут в южных, западных, центральных и частично северных областях. Сухо будет только на востоке страны и в Крыму.
На западе днем температура воздуха составит +27 +32, а ночью +15+17.
На юге ожидается днем +29+32, а ночью +19+21.
В центре днем будет +29+32, а ночью +17+19.
На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.
На севере днем будет +30+32, а ночью +17+19.
В Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +30 +32, а ночью +18+20.
Напомним, в ближайшие сутки в Украину вернутся грозы и шквальный ветер. Ряд областей осадки обойдут стороной, в них сохранится жаркая погода.
Вчера в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.