RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дощі накриють захід та центр України, але на сході буде сухо

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі накриють центральні та західні області України. Температура повітря буде коливатись від +27 до +32.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у південних, західних, центральних та частково північних областях. Сухо буде тільки на сході країни та в Криму.

На заході вдень температура повітря складе +27+32, а вночі +15+17.

На півдні очікується вдень +29+32, а вночі +19+21.

У центрі вдень буде +29+32, а вночі +17+19.

На сході прогнозують вдень +30+32, а вночі +17+19.

На півночі вдень буде +30+32, а вночі +17+19.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.

Нагадаємо, найближчої доби в Україну повернуться грози і шквальний вітер. Ряд областей опади обійдуть стороною, в них збережеться спекотна погода.

Вчора в Україні різко погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні