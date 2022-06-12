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Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня дожди накроют половину Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы. При этом днем столбики термометров будут достигать +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в Карпатах и Черновицкой области, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью + 13 +18 градусов, а днем +24 + 27;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +29 +32 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +22 градусов, а днем +27 +33;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +30 +32 градусов

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +17 +19, а днем +27 + 32 градуса.

Напомним ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.

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