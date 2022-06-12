Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы. При этом днем столбики термометров будут достигать +32 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в Карпатах и Черновицкой области, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +17 +19, а днем +27 + 32 градуса.
Напомним ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.
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