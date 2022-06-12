RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні дощі накриють половину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози. При цьому вдень стовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +24 +27;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +32 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +22 градусів, а вдень +27 +33;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +30 +32 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +17 +19, а вдень +27 +32 градуси.

Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні