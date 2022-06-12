Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози. При цьому вдень стовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +17 +19, а вдень +27 +32 градуси.
Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.
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