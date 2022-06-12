Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів;

на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +24 +27;

у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +32 градусів;

на півдні країни вночі +17 +22 градусів, а вдень +27 +33;

у центральних областях вночі +16 +18, вдень +30 +32 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +17 +19, а вдень +27 +32 градуси.