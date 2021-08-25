Дожди накроют Киев до конца недели

Дожди в Киеве будут идти до конца этой недели. Солнечная погода может появиться в воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
До конца недели температура воздуха продержится ночью около +14 градусов, днем будет +22-24 градусов.
Городские власти рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
КГГА опубликовала основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.